Эксперт оценил ситуацию в автомобильной отрасли в связи с коронавирусом

Партнёр «Автостата» и автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию в автомобильной отрасли в связи с коронавирусом.

Специалист уверен: программы кредитования и скидочная политика помогут решиться тем, кто давно задумывался о приобретении машины.

«Установить адекватные цены. Нужно предложить кредитные программы, предлагать корпоративные скидки, продлевать гарантийные сроки. Использовать стандартные меры по привлечению покупателей. По правде сказать, возможности производителей в этой ситуации очень ограниченны. Решающую роль в этом должно сыграть государство», — подчеркнул Моржаретто в беседе с Inforeactor.

Он добавил, что государственные меры поддержки необходимо будет усилить после завершения пандемии.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил перспективы работы автомобильных дилеров в России.