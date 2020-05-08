В Кирове артисты устроили концерт для ветерана Великой Отечественной войны

В Кирове артисты устроили концерт в честь Дня Победы под окнами участника Великой Отечественной войны Виктора Симонова.

Как передаёт kirov-portal.ru, они исполнили знаменитые композиции «Идёт солдат по городу», «В землянке», «Эх, путь-дорожка фронтовая», «Катюша» и другие.

В правительстве Кировской области отметили, что концерт, посвящённый Дню Победы, 7 мая также провели возле дома на улице Свободы, 142, где проживают труженики тыла.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны.