В Кирове артисты устроили концерт для ветерана Великой Отечественной войны
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Как передаёт kirov-portal.ru, они исполнили знаменитые композиции «Идёт солдат по городу», «В землянке», «Эх, путь-дорожка фронтовая», «Катюша» и другие.
В правительстве Кировской области отметили, что концерт, посвящённый Дню Победы, 7 мая также провели возле дома на улице Свободы, 142, где проживают труженики тыла.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны.