Академик РАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

«Думаю, что эпидемиологическая обстановка улучшится к середине августа, после этого границы России откроют и люди могут начать путешествовать», — предположил Ершов в беседе с URA.RU.

По словам профессора, благоприятное развитие эпидобстановки в России зависит от самих граждан: если люди будут соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках, то власти начнут постепенно снимать ограничительные меры и люди смогут вернуться к привычному образу жизни, в том числе к путешествиям.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила прогнозы по открытию границ в мире.