Академик РАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
Академик РАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
  • © Владислав Сергиенко
  • РИА Новости

«Думаю, что эпидемиологическая обстановка улучшится к середине августа, после этого границы России откроют и люди могут начать путешествовать», — предположил Ершов в беседе с URA.RU.

По словам профессора, благоприятное развитие эпидобстановки в России зависит от самих граждан: если люди будут соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках, то власти начнут постепенно снимать ограничительные меры и люди смогут вернуться к привычному образу жизни, в том числе к путешествиям.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила прогнозы по открытию границ в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить