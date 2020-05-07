Единую карту петербуржца получили 560 тысяч человек за год
- © gov.spb.ru
Об этом сообщает kp.ru.
«Год назад стартовал социальный проект «Единая карта петербуржца». Обладателями карты за это время стали уже 560 тыс. жителей города, входящего в десятку регионов — лидеров по уровню развития цифровизации», — заявили в пресс-службе городского правительства.
Основные возможности карты — платёжное, транспортное и медицинское приложения. В ближайшее время её функциональность планируют расширить.
В 2019 году «ПолитЭксперт» сообщал, что главная цель проекта — создание удобного для жителей персонального ключа к государственным и коммерческим цифровым сервисам.