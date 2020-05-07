В АТОР оценили перспективы восстановления российского туристического рынка

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.

«В сегменте организованного туризма все мы будем ожидать открытия тех или иных направлений. Предварительные планы строят туроператоры, чтобы туристы могли планировать путешествие. Мы сейчас предлагаем по турам, которые не состоялись, осуществить перебронирование на более поздние даты, а также даём возможность перенести путешествие на следующий год», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, компании также предлагают новые туры с опцией возвратного тарифа.

Как прогнозирует Горин, сначала появится возможность путешествовать по внутренним маршрутам. Что касается международных поездок, то должны быть сняты ограничения по пересечению границ, воздушному сообщению, возобновлена работа консульств, пояснил он.

Эксперт считает, что восстановление предстоит поэтапное и небыстрое.

«В туризме очень важное явление — это отложенный спрос. Он будет возвращаться после долгого периода ограничений в путешествиях», — добавил Горин.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.