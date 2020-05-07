Эксперт дал прогноз по ситуации с внутренним агротуризмом

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Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов дал прогноз о спросе на внутренний агротуризм.

Как передаёт kp.ru, на сегодняшний день специалисты предполагают, что рост внутреннего туризма после снятия ограничений на передвижение между регионами может побить все рекорды.

Причём, по мнению экспертов, к традиционным видам отдыха добавится перспективный для России способ отдыха — аграрный туризм.

«Сложившаяся ситуация подтолкнёт во внутренний агротуризм тех, кто полетел бы, например, в Турцию, тех, кто любит открывать для себя новую кухню. Ведь рост популярности местной еды — это признанный феномен. В России объектами сельского туризма уже сейчас могут стать до нескольких тысяч хозяйств. Однако само явление сельского туризма у нас только зарождается», — отметил Андрей Дальнов.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка дали прогноз о перспективах аграрного туризма в России.

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