Эксперт дал прогноз по ситуации с внутренним агротуризмом
Как передаёт kp.ru, на сегодняшний день специалисты предполагают, что рост внутреннего туризма после снятия ограничений на передвижение между регионами может побить все рекорды.
Причём, по мнению экспертов, к традиционным видам отдыха добавится перспективный для России способ отдыха — аграрный туризм.
«Сложившаяся ситуация подтолкнёт во внутренний агротуризм тех, кто полетел бы, например, в Турцию, тех, кто любит открывать для себя новую кухню. Ведь рост популярности местной еды — это признанный феномен. В России объектами сельского туризма уже сейчас могут стать до нескольких тысяч хозяйств. Однако само явление сельского туризма у нас только зарождается», — отметил Андрей Дальнов.
Ранее, как сообщала газета «Известия», в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка дали прогноз о перспективах аграрного туризма в России.