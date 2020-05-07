В Адыгее после 12 мая планируют открыть рынки

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В Адыгее на заседании оперативного штаба рассказали об открытии рынков после 12 мая.
В Адыгее после 12 мая планируют открыть рынки
  • Pixabay

Как передаёт портал «Юга.ру», снять запрет на работу системообразующих предприятий и рынков решили на основании данных эпидобстановки. 

Премьер-министр Адыгеи Вячеслав Сапиев отметил, что рынки в высокой степени готовы к соблюдению санитарных требований.

Также, по его словам, в ряде муниципалитетов начали подготовку к открытию ярмарок выходного дня.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в свою очередь, подчеркнул, что на вновь запускаемых предприятиях необходимо вводить жёсткий контроль по соблюдению санитарно-гигиенических норм.

«Те производства и организации, где будут выявлены нарушения, — закрывайте. Мы должны минимизировать все риски. Складывающаяся ситуация требует жёстких мер», — заявил он.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Сочи рассказали о подготовке к летнему сезону.

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