В Адыгее после 12 мая планируют открыть рынки
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Как передаёт портал «Юга.ру», снять запрет на работу системообразующих предприятий и рынков решили на основании данных эпидобстановки.
Премьер-министр Адыгеи Вячеслав Сапиев отметил, что рынки в высокой степени готовы к соблюдению санитарных требований.
Также, по его словам, в ряде муниципалитетов начали подготовку к открытию ярмарок выходного дня.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в свою очередь, подчеркнул, что на вновь запускаемых предприятиях необходимо вводить жёсткий контроль по соблюдению санитарно-гигиенических норм.
«Те производства и организации, где будут выявлены нарушения, — закрывайте. Мы должны минимизировать все риски. Складывающаяся ситуация требует жёстких мер», — заявил он.
Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Сочи рассказали о подготовке к летнему сезону.