Эксперты Роскачества протестировали фитнес-браслеты

Короткая ссылка
Эксперты Роскачества проверили десять моделей фитнес-браслетов шести брендов.
Эксперты Роскачества протестировали фитнес-браслеты
  • Reuters

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные исследования, оценивались 237 показателей по семи категориям: контроль физической активности, управление смартфоном, качество сборки, удобство пользования, приложение, функциональность, батарея.

«Для владельцев фитнес-браслетов в первую очередь важны наличие функций подсчёта шагов и сердечного ритма, а также заряд батареи. Возможность отвечать на сообщения из соцсетей и принимать звонки для пользователей играет второстепенную роль. По сравнению со смарт-часами фитнес-браслеты сделаны из более дешёвых материалов и обладают ограниченным набором «умных» функций, поэтому и по цене они ниже смарт-часов», — пояснил начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский.

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что самые удобные и простые в использовании приложения имеют фитнес-браслеты Galaxy Fit e и две модели Fitbit: Charge 3 и Inspire HR.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Роскачестве дали рекомендации по сохранению фигуры в условиях самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить