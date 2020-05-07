Эксперты Роскачества протестировали фитнес-браслеты

Эксперты Роскачества проверили десять моделей фитнес-браслетов шести брендов.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные исследования, оценивались 237 показателей по семи категориям: контроль физической активности, управление смартфоном, качество сборки, удобство пользования, приложение, функциональность, батарея.

«Для владельцев фитнес-браслетов в первую очередь важны наличие функций подсчёта шагов и сердечного ритма, а также заряд батареи. Возможность отвечать на сообщения из соцсетей и принимать звонки для пользователей играет второстепенную роль. По сравнению со смарт-часами фитнес-браслеты сделаны из более дешёвых материалов и обладают ограниченным набором «умных» функций, поэтому и по цене они ниже смарт-часов», — пояснил начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский.

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что самые удобные и простые в использовании приложения имеют фитнес-браслеты Galaxy Fit e и две модели Fitbit: Charge 3 и Inspire HR.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Роскачестве дали рекомендации по сохранению фигуры в условиях самоизоляции.