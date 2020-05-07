Режим самоизоляции в Хабаровском крае могут продлить до 1 июня

Режим самоизоляции в Хабаровском крае намерены продлить до 1 июня.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Разрабатывается документ о продлении режима самоизоляции до 1 июня, такие рекомендации дали Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Там отметили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации некоторые послабления могут одобрить уже во второй половине мая.

В настоящее время резкого роста заболеваемости в крае не наблюдается. Снижения числа заболевших в течение суток также нет.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News отметил, что такие простые меры, как ношение масок, соблюдение дистанции и гигиенический уход за руками и лицом, являются основными по снижению количества больных.