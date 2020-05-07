В АТОР оценили перспективы внутреннего туризма после пандемии

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский оценил перспективы внутреннего туризма после пандемии коронавируса.

«Самое главное — чтобы внутренний туризм был доступен. Мы очень рассчитываем, что хотя бы внутренний туризм сможет в этом сезоне возродиться», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Уманский, из некоторых регионов уже поступают позитивные сигналы.

По словам эксперта, всё это позволит отрасли восстановиться.

«Мы в этом видим надежду на некий позитивный исход», — добавил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.