Путин и президент Узбекистана обсудили борьбу с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу», — говорится в сообщении.
Президенты подтвердили твёрдое намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении.
Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями в связи с 75‑й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и затронули некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.