Путин и президент Узбекистана обсудили борьбу с коронавирусом

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пандемией коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу», — говорится в сообщении.

Президенты подтвердили твёрдое намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении.

Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями в связи с 75‑й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и затронули некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.