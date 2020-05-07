Путин и президент Узбекистана обсудили борьбу с коронавирусом

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Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пандемией коронавируса.
Путин и президент Узбекистана обсудили борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля. 

«При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу», — говорится в сообщении. 

Президенты подтвердили твёрдое намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении.

Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями в связи с 75‑й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и затронули некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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