Московские парки подготовили онлайн-программы к 75-летию Победы

Девять столичных парков подготовили праздничную онлайн-программу в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, мероприятия проведут Лианозовский, Измайловский, Воронцовский парки, сад имени Баумана и др.

«В программу ко Дню Победы вошли литературные чтения, тематические видеоэкскурсии и выставки с фотографиями военных лет. Всё это можно будет посмотреть онлайн — в соцсетях парков. Основную часть спецпроектов опубликуют 8 и 9 мая», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В частности, Воронцовский парк опубликует в социальных сетях фронтовые письма в прочтении студентов Российского института театрального искусства (ГИТИС), а Сад имени Баумана — стихи о войне в исполнении сотрудников.

Парк «Красная Пресня» представит кадры времен Второй мировой войны в объективе фотокорреспондентов.

В «Сокольниках» и Измайловском парке пройдут тематические онлайн-экскурсии.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», власти Краснодара рассказали о мероприятиях в честь Дня Победы.