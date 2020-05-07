В Крыму с 18 мая возобновят работу ряд предприятий

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что деятельность некоторых предприятий в республике будет возобновлена с 18 мая.
В Крыму с 18 мая возобновят работу ряд предприятий
  • РИА Новости

«Все предприятия и виды деятельности, которые Юрий Михайлович [Гоцанюк, премьер-министр Крыма] озвучит в конце [заседания оперативного штаба], приступают к работе с 18 мая», —приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.

Глава Крыма уточнил, что власти приняли решение о возобновлении деятельности предприятий не с 12, а с 18 мая для оценки эпидемиологической обстановки.

5 мая РИА Новости Крым сообщало, что в правительстве республики рассказали о готовности предприятий возобновить работу в условиях режима повышенной готовности.

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