В Крыму с 18 мая возобновят работу ряд предприятий

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что деятельность некоторых предприятий в республике будет возобновлена с 18 мая.

«Все предприятия и виды деятельности, которые Юрий Михайлович [Гоцанюк, премьер-министр Крыма] озвучит в конце [заседания оперативного штаба], приступают к работе с 18 мая», —приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.

Глава Крыма уточнил, что власти приняли решение о возобновлении деятельности предприятий не с 12, а с 18 мая для оценки эпидемиологической обстановки.

5 мая РИА Новости Крым сообщало, что в правительстве республики рассказали о готовности предприятий возобновить работу в условиях режима повышенной готовности.