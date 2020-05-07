В Крыму введут масочный режим с 12 мая

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ношение масок всеми гражданами в регионе при нахождении в общественных местах будет обязательным с 12 мая.

«С 12 мая в Крыму вводится масочный режим в общественных местах. Необязательно это должна быть медицинская маска, они носятся только в общественных местах — просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, маска не нужна», — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.

Ранее, как сообщало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении в регионе масочного режима с 6 по 11 мая.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские предприятия справились с наращиванием производства медицинских масок за два месяца.

По его словам, в настоящее время необходимо продолжить наращивать объемы производства материалов и тканей для изготовления средств индивидуальной защиты.