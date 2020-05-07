В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 88 человек с COVID-19, за всё время — 1625, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- РИА Новости
Днём ранее умерли 86 человек с COVID-19.
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен