В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом

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В России за сутки умерли 88 человек с COVID-19, за всё время — 1625, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

Днём ранее умерли 86 человек с COVID-19.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.

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