В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 88 человек с COVID-19, за всё время — 1625, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

РИА Новости

Днём ранее умерли 86 человек с COVID-19. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.