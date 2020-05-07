Число случаев коронавируса в Новосибирской области возросло до 876

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В Новосибирской области за сутки зафиксировали 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число подтверждённых случаев возросло до 876.
Число случаев коронавируса в Новосибирской области возросло до 876
  • © РИА Новости

Об этом заявил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.

«По состоянию на сегодня на территории региона зарегистрировано лабораторно подтверждённых случаев коронавируса 876», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, за сутки выписаны 56 человек. За весь период пандемии в регионе выздоровели от коронавируса 240 человек.

Ещё 1893 человека находятся под медицинским наблюдением.

5 мая в Новосибирской области число заболевших коронавирусом достигло 746.

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