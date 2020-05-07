Число случаев коронавируса в Новосибирской области возросло до 876

В Новосибирской области за сутки зафиксировали 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число подтверждённых случаев возросло до 876.

Об этом заявил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.

«По состоянию на сегодня на территории региона зарегистрировано лабораторно подтверждённых случаев коронавируса 876», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, за сутки выписаны 56 человек. За весь период пандемии в регионе выздоровели от коронавируса 240 человек.

Ещё 1893 человека находятся под медицинским наблюдением.

5 мая в Новосибирской области число заболевших коронавирусом достигло 746.