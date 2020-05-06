СМИ: Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК Дмитрий Босов покончил с собой в своём доме. Об этом пишет РБК, ссылаясь на знакомых миллиардера и источник.
СМИ: Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
  • РИА Новости

«Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из собеседников издания.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, ночью сотрудники полиции выезжали на вызов, который был связан с самоубийством в посёлке Усово в Подмосковье, где жил Босов.

Представитель СК по области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что в подмосковном Одинцове организована проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя.

При этом в ведомстве не назвали имя погибшего.

Как напоминает издание, журнал Forbes оценивал состояние Босова в $1,1 млрд. 

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