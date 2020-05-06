В Ассоциации производителей парфюмерии рассказали о падении продаж декоративной косметики

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены Пётр Бобровский заявил, что на категорию люкс заметно повлияло закрытие специализированных магазинов.

«В целом пандемия повлияла на наш рынок очень существенно. Взять, скажем, сегмент декоративной косметики. По некоторым позициям там есть очень серьёзное падение продаж, практически до 80%», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, закрыта вся специализированная розница, а декоративная косметика — товар, который в меньшей степени покупается онлайн.

Кроме того, отметил Бобровский, товары выше средней категории и люкс обычно не продаются в гипермаркетах, оставшихся открытыми.

«Масс-маркет можете какой-то приобрести. Для них тоже очень серьёзно закрытие специализированной розницы сократило продажи», — добавил он.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал рост цен на гречневую крупу и пшено.