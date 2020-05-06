В Ассоциации производителей парфюмерии рассказали о падении продаж декоративной косметики
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«В целом пандемия повлияла на наш рынок очень существенно. Взять, скажем, сегмент декоративной косметики. По некоторым позициям там есть очень серьёзное падение продаж, практически до 80%», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, закрыта вся специализированная розница, а декоративная косметика — товар, который в меньшей степени покупается онлайн.
Кроме того, отметил Бобровский, товары выше средней категории и люкс обычно не продаются в гипермаркетах, оставшихся открытыми.
«Масс-маркет можете какой-то приобрести. Для них тоже очень серьёзно закрытие специализированной розницы сократило продажи», — добавил он.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал рост цен на гречневую крупу и пшено.