Эксперт оценил вероятные последствия коронавируса для производителей косметики

Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал возможные последствия пандемии коронавируса для производителей косметики.

В беседе с НСН он отметил, что женщины в период пандемии уже стали меньше тратиться на свою внешность, а в будущем у некоторых это может войти в привычку.

«Общения стало меньше, социальная дистанция не требует прикладывать столько усилий и тратиться настолько, чтобы лучше выглядеть. Многое будет просто незаметно. Думаю, что женщины стали тратить на косметику не только меньше денег, но и времени», — пояснил глава Союза потребителей.

Он также выразил надежду, что режим самоизоляции поможет избавить граждан от многих привычек, которые не приносят пользы.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что специалисты Роскачества совместно с Online Market Intelligent провели исследование продуктовой корзины россиян на фоне коронавируса.