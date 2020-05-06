Глава Минздрава Нижегородской области ушёл в отставку

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Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Глава Минздрава Нижегородской области ушёл в отставку
  • © Министерство здравоохранения Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения по собственному желанию», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Уточняется, что с 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность с должностью министра здравоохранения региона.

Как указывают в правительстве региона, Смирнов теперь будет работать главврачом Борской районной больницы.

Ранее врио главы Коми Владимир Уйба подписал распоряжение об освобождении от должности министра здравоохранения республики Дмитрия Березина.

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