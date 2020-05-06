Глава Минздрава Нижегородской области ушёл в отставку
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Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения по собственному желанию», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Уточняется, что с 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность с должностью министра здравоохранения региона.
Как указывают в правительстве региона, Смирнов теперь будет работать главврачом Борской районной больницы.
Ранее врио главы Коми Владимир Уйба подписал распоряжение об освобождении от должности министра здравоохранения республики Дмитрия Березина.