Глава Минздрава Нижегородской области ушёл в отставку

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения по собственному желанию», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Уточняется, что с 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность с должностью министра здравоохранения региона.

Как указывают в правительстве региона, Смирнов теперь будет работать главврачом Борской районной больницы.

Ранее врио главы Коми Владимир Уйба подписал распоряжение об освобождении от должности министра здравоохранения республики Дмитрия Березина.