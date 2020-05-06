Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за фейк о COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
В апреле 25-летний обвиняемый опубликовал в соцсетях пост со сведениями о COVID-19, которые не соответствуют действительности. В настоящее время дело об административном правонарушении передано в суд.
Автору поста грозит штраф.
Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.