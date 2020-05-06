В Приморье закроют пляжи, отели и кафе у моря

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в регионе будут закрыты пляжи, отели и кафе у моря.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт правительства края.

«Нужно провести разъяснительную работу со всеми арендаторами пляжей, владельцами домов отдыха, гостиниц, предприятий общественного питания по поводу того, что несоблюдение требований повлечёт их закрытие на длительный период», — подчеркнул губернатор.

ИА PrimaMedia, в свою очередь, сообщает, что с начала действия режима повышенной готовности в Приморском крае 3,7 тыс. граждан и организаций привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер.