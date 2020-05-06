Ректор СПбПУ оценил порядок оплаты обучения в вузах на фоне коронавируса

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской прокомментировал порядок оплаты обучения в российских вузах на фоне коронавируса.

В беседе с Nation News он отметил, что вопросы оплаты обучения студентов решаются совместно с Министерством образования.

«Из-за снижения доходов семьи снижается возможность инвестирования в детей, которые не прошли по баллам ЕГЭ на бюджетную форму обучения. Мы думаем об этом, это обсуждается на вебинарах с Министерством образования, вырабатываем правила, обсуждаем возможные варианты сдвига оплаты, помесячной, а не за весь семестр», — пояснил Андрей Рудской.

По его словам, основной вопрос касается пересмотра законодательства по кредитам на образование для молодёжи. В настоящее время правительство ищет варианты создания более комфортной кредитной системы.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова в интервью газете «Известия» назвала основные проблемы, с которыми сталкиваются ученики при дистанционном обучении.