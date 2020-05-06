В Ростовской области оценили влияние коронавируса на весенние сельхозработы

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский заявил, что карантинные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса, не повлияли на весенние сельскохозяйственные работы в регионе. 
В Ростовской области оценили влияние коронавируса на весенние сельхозработы
  • РИА Новости

«Посевные площади не изменились, сельхозпредприятия работают в штатном режиме. Хочу подчеркнуть, что режим нерабочих дней не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также на предприятия непрерывного цикла», — отметил он в беседе с ФАН.

Министр добавил, что на сельскохозяйственных предприятиях области соблюдаются все законодательные нормы, а также рекомендации по профилактике распространения коронавируса.

Как сообщало ИА «Удмуртия», на финансирование производителей сельскохозяйственных товаров и на своевременное проведение сезонных работ в Удмуртии в 2020 году предусмотрели более 2,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

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