В Ростовской области оценили влияние коронавируса на весенние сельхозработы
- РИА Новости
«Посевные площади не изменились, сельхозпредприятия работают в штатном режиме. Хочу подчеркнуть, что режим нерабочих дней не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также на предприятия непрерывного цикла», — отметил он в беседе с ФАН.
Министр добавил, что на сельскохозяйственных предприятиях области соблюдаются все законодательные нормы, а также рекомендации по профилактике распространения коронавируса.
Как сообщало ИА «Удмуртия», на финансирование производителей сельскохозяйственных товаров и на своевременное проведение сезонных работ в Удмуртии в 2020 году предусмотрели более 2,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.