В Подмосковье выявили 230 нарушителей самоизоляции за сутки

В Московской области сотрудники полиции и Госадмтехнадзора выявили 230 случаев нарушения режима самоизоляции за последние сутки.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства, такие случаи были выявлены в 46 округах.

Начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов уточнил, что больше всего нарушителей обнаружили в Орехово-Зуеве (19), Балашихе (15) и Щёлкове (7). По шесть случаев выявили в Раменском, Пушкине, Мытищах, Воскресенске, Королёве.

Кроме того, к административной ответственности привлекут 61 организацию, не соблюдавшую временный запрет на торговлю или оказание услуг.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин рассказал о работе по выявлению нарушителей режима самоизоляции.