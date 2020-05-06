В Подмосковье выявили 230 нарушителей самоизоляции за сутки

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В Московской области сотрудники полиции и Госадмтехнадзора выявили 230 случаев нарушения режима самоизоляции за последние сутки. 
В Подмосковье выявили 230 нарушителей самоизоляции за сутки
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства, такие случаи были выявлены в 46 округах.

Начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов уточнил, что больше всего нарушителей обнаружили в Орехово-Зуеве (19), Балашихе (15) и Щёлкове (7). По шесть случаев выявили в Раменском, Пушкине, Мытищах, Воскресенске, Королёве. 

Кроме того, к административной ответственности привлекут 61 организацию, не соблюдавшую временный запрет на торговлю или оказание услуг. 

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин рассказал о работе по выявлению нарушителей режима самоизоляции.

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