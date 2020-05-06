В Роскачестве проверили средства для мытья посуды
- ©Rolf Schulten
- globallookpress.com
Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт организации, моющие средства семи торговых марок проверялись по 18 показателям качества и безопасности.
«По многочисленным просьбам потребителей, поступавшим в Роскачество через сайт, соцсети, а также мобильное приложение, мы выяснили, изменилось ли со временем качество средств для мытья посуды», — заявили в пресс-службе.
«В апреле этого года эксперты организации повторно исследовали моющие средства семи торговых марок: «Золушка», «Пемолюкс», AOS, Fairy, Frosсh, Sorti и Synergetic. Результаты испытаний показали, что качество всех переисследованных товаров в разной степени ухудшилось», — отметили в Роскачестве.
Выяснилось, что средства стали хуже справляться с загрязнениями.
Кроме того, участились случаи нарушений по микробиологическим показателям.
Ранее, как сообщал телеканал «360», специалисты Роскачества проверили приложения различных компаний по доставке еды по 43 критериям и составили их рейтинг.