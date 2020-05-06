В Роскачестве проверили средства для мытья посуды

Эксперты Роскачества провели проверку средств для мытья посуды семи торговых марок.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт организации, моющие средства семи торговых марок проверялись по 18 показателям качества и безопасности.

«По многочисленным просьбам потребителей, поступавшим в Роскачество через сайт, соцсети, а также мобильное приложение, мы выяснили, изменилось ли со временем качество средств для мытья посуды», — заявили в пресс-службе.

«В апреле этого года эксперты организации повторно исследовали моющие средства семи торговых марок: «Золушка», «Пемолюкс», AOS, Fairy, Frosсh, Sorti и Synergetic. Результаты испытаний показали, что качество всех переисследованных товаров в разной степени ухудшилось», — отметили в Роскачестве.

Выяснилось, что средства стали хуже справляться с загрязнениями.

Кроме того, участились случаи нарушений по микробиологическим показателям.

Ранее, как сообщал телеканал «360», специалисты Роскачества проверили приложения различных компаний по доставке еды по 43 критериям и составили их рейтинг.