Онлайн-музей «Москва — с заботой об истории» собрал коллекцию материалов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Акции «Москва — с заботой об истории» исполнился год. За это время усилиями москвичей удалось собрать уникальную коллекцию подлинных свидетельств о жизни города во время Великой Отечественной войны», — отметила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Экспозиция собрана на сайте акции, там представлено почти 7,5 тыс. материалов военного времени, в том числе фотографии, карты, письма, медали и ордена, а также видеоролики с исторической хроникой.

Ранее телеканал «360» сообщал, что новый музейный комплекс, посвящённый Зое Космодемьянской, откроется в подмосковном Петрищеве 8 мая в режиме онлайн.