В Совфеде прокомментировали идею проведения дистанционных собраний в СНТ

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал идею разрешить членам садоводческих товариществ проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов на фоне коронавируса.
В Совфеде прокомментировали идею проведения дистанционных собраний в СНТ
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета»

Кутепов отметил, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска по коронавирусу.

«При этом возможность принятия решений — по меньшей мере по вопросам избрания органов управления, утверждения сметы, размера и порядка уплаты взносов, а также утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы, является критически важной для функционирования товарищества», — уточнил парламентарий.

Андрей Кутепов предлагает допустить проведение общих собраний садоводов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года в форме заочного голосования по ряду вопросов.

Отмечается, что соответствующий законопроект 6 мая будет внесён в Госдуму. 

Ранее заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев в беседе с ФАН рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.

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