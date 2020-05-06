В Совфеде прокомментировали идею проведения дистанционных собраний в СНТ
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Кутепов отметил, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска по коронавирусу.
«При этом возможность принятия решений — по меньшей мере по вопросам избрания органов управления, утверждения сметы, размера и порядка уплаты взносов, а также утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы, является критически важной для функционирования товарищества», — уточнил парламентарий.
Андрей Кутепов предлагает допустить проведение общих собраний садоводов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года в форме заочного голосования по ряду вопросов.
Отмечается, что соответствующий законопроект 6 мая будет внесён в Госдуму.
Ранее заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев в беседе с ФАН рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.