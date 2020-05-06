Власти Москвы назвали дату начала отключения отопления
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«С учётом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы», — цитирует Интерфакс Бирюкова.
По его словам, отключение отопления проводится поэтапно.
«Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», — добавил заммэра.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России сообщала, что в Москве в среду, 6 мая, ожидается до +21 °С.