Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
«Ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы удовлетворено», — указано в карточке дела.
В июле 2018 года Ламонова приговорили к пяти годам колонии строгого режима.
Бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также бывший замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров в 2016 году были арестованы по обвинению в получении €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца, приближённого вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).