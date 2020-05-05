Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова

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Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима.
Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд. 

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы удовлетворено», — указано в карточке дела. 

В июле 2018 года Ламонова приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также бывший замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров в 2016 году были арестованы по обвинению в получении €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца, приближённого вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).

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