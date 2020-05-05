В Москве за сутки скончались 50 человек с коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксировано 50 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба столицы по борьбе с коронавирусом.

АГН «Москва»