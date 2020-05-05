В Москве за сутки скончались 50 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
«В Москве скончались 50 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — заявили в оперштабе.
Днём ранее в столице скончались 52 пациента с коронавирусом.
За всё время пандемии в Москве зафиксировано 866 летальных случаев.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.