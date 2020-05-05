В Москве за сутки скончались 50 человек с коронавирусом 

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В Москве за последние сутки зафиксировано 50 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба столицы по борьбе с коронавирусом.
В Москве за сутки скончались 50 человек с коронавирусом 
  • АГН «Москва»

«В Москве скончались 50 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — заявили в оперштабе.

Днём ранее в столице скончались 52 пациента с коронавирусом.

За всё время пандемии в Москве зафиксировано 866 летальных случаев.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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