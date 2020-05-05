Источник: из госпиталя в Подмосковье сбежал заболевший коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Житель Орловской области, который находился на лечении в госпитале ветеранов войн с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», самовольно покинул медицинское учреждение», — заявил источник.
По его словам, полиция ведёт поиски нарушителя.
В конце апреля в Петербурге пациент с коронавирусом сбежал из-под карантина.