В полицию доставили мужчин, жаривших шашлык в центре Петербурга
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- РИА Новости
«К ответственности привлечены молодые люди, установившие мангал с шашлыком в центре Петербурга», — цитирует сообщение РИА Новости.
В отдел полиции доставлены мужчины в возрасте 28 и 27 лет, зарегистрированные в Новгородской области.
В отношении них возбудили административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в условиях распространения коронавируса.
Отмечается, что ранее в соцсетях был размещён видеоролик, на котором видно, как компания молодых людей в центре Санкт-Петербурга жарит шашлыки.