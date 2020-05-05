В полицию доставили мужчин, жаривших шашлык в центре Петербурга

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Правоохранители доставили в отдел полиции двух мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию доставили мужчин, жаривших шашлык в центре Петербурга
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«К ответственности привлечены молодые люди, установившие мангал с шашлыком в центре Петербурга», —  цитирует сообщение РИА Новости.

В отдел полиции доставлены мужчины в возрасте 28 и 27 лет, зарегистрированные в Новгородской области.

В отношении них возбудили административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в условиях распространения коронавируса. 

Отмечается, что ранее в соцсетях был размещён видеоролик, на котором видно, как компания молодых людей в центре Санкт-Петербурга жарит шашлыки.

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