В полицию доставили мужчин, жаривших шашлык в центре Петербурга

Правоохранители доставили в отдел полиции двух мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«К ответственности привлечены молодые люди, установившие мангал с шашлыком в центре Петербурга», — цитирует сообщение РИА Новости.

В отдел полиции доставлены мужчины в возрасте 28 и 27 лет, зарегистрированные в Новгородской области.

В отношении них возбудили административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в условиях распространения коронавируса.

Отмечается, что ранее в соцсетях был размещён видеоролик, на котором видно, как компания молодых людей в центре Санкт-Петербурга жарит шашлыки.