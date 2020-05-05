В Самаре локализовали пожар в жилых домах

Спасатели локализовали пожар в частных жилых домах в посёлке Шмидта в Железнодорожном районе Самары. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

РИА Новости