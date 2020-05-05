В Самаре локализовали пожар в жилых домах
Спасатели локализовали пожар в частных жилых домах в посёлке Шмидта в Железнодорожном районе Самары. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
- РИА Новости
«В 17:24 мск пожар локализован на площади 700 кв. м», — заявили в МЧС.
В настоящее время пожарные проводят проливку и разборку конструкций.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Самаре загорелось шесть жилых домов.
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