В Москве служба «112» за апрель приняла 180 тысяч звонков

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В Москве операторы службы «112» за апрель приняли 179,5 тыс. экстренных вызовов от населения. Об этом информирует столичный Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
В Москве служба «112» за апрель приняла 180 тысяч звонков
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Указывается, что из общего числа 93,9 тыс. вызовов потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб. При этом 30,9 тыс. вызовов потребовали комплексного реагирования. 

«Чаще всего абоненты обращаются для вызова скорой медицинской помощи, что в два раза больше, чем, например, вызовов полиции или аварийных служб ЖКХ», — цитирует сообщение РИА Новости.

В апреле в Москве около 300 человек эвакуировали из ТЦ из-за пожара. 

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