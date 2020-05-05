Академик РАН оценил ситуацию с режимом самоизоляции

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Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов оценил ситуацию с режимом самоизоляции.
Академик РАН оценил ситуацию с режимом самоизоляции
  • Pixabay

«Я понимаю, что есть реакция людей, потому что это противоестественное состояние — самоизоляция, карантин и так далее», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, выходить из ограничений сразу не стоит, нужно учитывать специфику России — её территорию, разную плотность населения.

«И когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей», — пояснил Ершов.

Как считает эксперт, по всем параметрам столица должна быть примером борьбы с COVID-19.

Ранее заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев в беседе с ФАН рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.

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