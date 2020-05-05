В Вологодской области умер пациент с коронавирусом
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, это первый в регионе случай смерти пациента с подтверждённым коронавирусом.
«Печальная новость из Череповца: в моногоспитале скончалась 67-летняя женщина из Великого Устюга», — говорится в сообщении.
Как отмечается, окончательную причину смерти жительницы Великого Устюга установят позже.
По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, кроме коронавируса, у женщины были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония и сахарный диабет.
«Женщина находилась в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели, однако утром 5 мая она умерла», — отметили в пресс-службе.
Согласно оперативной информации на 5 мая, в Вологодской области зафиксировано 230 случаев заболевания COVID-19.