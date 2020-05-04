В Сочи рассказали о подготовке к летнему сезону

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Власти Сочи рассказали о подготовке к летнему сезону. Несмотря на ограничения из-за ситуации с коронавирусом, на пляжах идут ремонтные работы, устанавливаются камеры видеонаблюдения, закупается спасательное оборудование.
В Сочи рассказали о подготовке к летнему сезону
  • © Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

В этом году 21 сочинский пляж получил международный экологический сертификат «Голубой флаг».

«Чистота моря, качественное обслуживание, благоустройство пляжных территорий и безопасность отдыхающих — те столпы, на которых держится курортная сфера Сочи. И поэтому признание международного сообщества для нас — показатель того, что мы находимся на правильном пути», — заявил мэр Алексей Копайгородский.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.

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