В Сочи рассказали о подготовке к летнему сезону
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
В этом году 21 сочинский пляж получил международный экологический сертификат «Голубой флаг».
«Чистота моря, качественное обслуживание, благоустройство пляжных территорий и безопасность отдыхающих — те столпы, на которых держится курортная сфера Сочи. И поэтому признание международного сообщества для нас — показатель того, что мы находимся на правильном пути», — заявил мэр Алексей Копайгородский.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.