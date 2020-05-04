В РСТ дали прогноз по ситуации в сфере туризма после пандемии

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин дал прогноз по ситуации в сфере туризма после пандемии.

«Первыми будут туры по России, ведь в Грецию и Турцию надо откуда-то долететь. Всё будет зависеть от ситуации. Это повсеместное решение, где нормализуется ситуация. Сначала власти открывают внутренние маршруты, потом въездные и выездные», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в 2020 году не приходится рассчитывать на объёмы прошлых лет, поскольку ситуация изменилась, и это понимают все.

Как прогнозирует Барзыкин, сначала россияне массово поедут на внутренние моря.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.