В РСТ дали прогноз по ситуации в сфере туризма после пандемии

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин дал прогноз по ситуации в сфере туризма после пандемии.
В РСТ дали прогноз по ситуации в сфере туризма после пандемии
  • РИА Новости

«Первыми будут туры по России, ведь в Грецию и Турцию надо откуда-то долететь. Всё будет зависеть от ситуации. Это повсеместное решение, где нормализуется ситуация. Сначала власти открывают внутренние маршруты, потом въездные и выездные», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в 2020 году не приходится рассчитывать на объёмы прошлых лет, поскольку ситуация изменилась, и это понимают все.

Как прогнозирует Барзыкин, сначала россияне массово поедут на внутренние моря.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.

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