В Крыму зафиксировали более 280 нарушений режима самоизоляции за сутки

В Крыму рассказали о работе по выявлению нарушителей режима самоизоляции.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Продолжаем фиксировать большое количество граждан на улицах — 281 нарушение по признакам административного правонарушения по статье 20.6.1 КоАП вчера зафиксировано... В общем количестве 241 пожилой гражданин на улице выявлен, проанкетированы и отправлены по домам», — заявил замначальника полиции МВД по региону Александр Смаглин на заседании оперативного штаба.

Через пункты контроля на Крымском мосту не пропустили 23 автомобиля на въезд и 15 на выезд.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в судах Краснодарского края к 9 апреля рассмотрели более 900 дел о нарушении режима самоизоляции.