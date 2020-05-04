В Крыму зафиксировали более 280 нарушений режима самоизоляции за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Продолжаем фиксировать большое количество граждан на улицах — 281 нарушение по признакам административного правонарушения по статье 20.6.1 КоАП вчера зафиксировано... В общем количестве 241 пожилой гражданин на улице выявлен, проанкетированы и отправлены по домам», — заявил замначальника полиции МВД по региону Александр Смаглин на заседании оперативного штаба.
Через пункты контроля на Крымском мосту не пропустили 23 автомобиля на въезд и 15 на выезд.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в судах Краснодарского края к 9 апреля рассмотрели более 900 дел о нарушении режима самоизоляции.