«Автомобилист» подписал контракт с призёром ОИ-2018 по хоккею

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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал контракт с бронзовым призёром Олимпиады 2018 года в составе сборной Канады Чарльзом Генуэем.
«Автомобилист» подписал контракт с призёром ОИ-2018 по хоккею
  • Чарльз Генуэй (слева)
  • Reuters
  • © BRIAN SNYDER

Как сообщает пресс-служба «Автомобилиста», соглашение с 33-летним защитником рассчитано на год.

В минувшем сезоне Генуэй играл за нижегородское «Торпедо». Он провёл 66 матчей и набрал 32 (6 + 26) очка.

Кроме того, «Автомобилист» приобрёл форварда рижского «Динамо» Александра Протаповича, на счету которого 32 игры и 12 (5 + 7) очков в прошлом сезоне.

Ранее «Спартак» подписал контракт с хоккеистом Романом Любимовым.

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