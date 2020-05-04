«Автомобилист» подписал контракт с призёром ОИ-2018 по хоккею
- Чарльз Генуэй (слева)
- Reuters
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Как сообщает пресс-служба «Автомобилиста», соглашение с 33-летним защитником рассчитано на год.
В минувшем сезоне Генуэй играл за нижегородское «Торпедо». Он провёл 66 матчей и набрал 32 (6 + 26) очка.
Кроме того, «Автомобилист» приобрёл форварда рижского «Динамо» Александра Протаповича, на счету которого 32 игры и 12 (5 + 7) очков в прошлом сезоне.
Ранее «Спартак» подписал контракт с хоккеистом Романом Любимовым.