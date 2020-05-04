Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
- РИА Новости
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«Халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Все контактные по самолёту, а также по аэропорту обследованы. У них будет самоизоляция», — рассказал он.
По его словам, девушка «подвергла угрозе всех пассажиров и всех людей, которые её встречали в аэропорту».
«Информация будет направлена в УВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — добавил он.
В конце марта главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополья Ирина Санникова признала свою вину в том, что она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.