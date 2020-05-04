Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Виктора Перекокина.

«Халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Все контактные по самолёту, а также по аэропорту обследованы. У них будет самоизоляция», — рассказал он.

По его словам, девушка «подвергла угрозе всех пассажиров и всех людей, которые её встречали в аэропорту».

«Информация будет направлена в УВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — добавил он.

В конце марта главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополья Ирина Санникова признала свою вину в том, что она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.