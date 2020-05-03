Минобороны в 2020 году получит более 30 реактивных систем «Торнадо»

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Минобороны в 2020 году получит более 30 РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», сообщили в российском оборонном ведомстве.
Минобороны в 2020 году получит более 30 реактивных систем «Торнадо»
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«До конца года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Российской Федерации спланирована поставка более 30 современных систем залпового огня. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», — цитирует министерство РИА Новости.

Системы залпового огня поступят в подразделения ракетных войск и артиллерии ВС.

В апреле сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно завершил поставки российскому Министерству обороны новых автоматов АК-12 за 2020 год, оружейники уже приступили к выполнению заказа на 2021 год.

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