Вирусолог прокомментировал увеличение числа заражений COVID-19
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- РИА Новости
«Рост числа может быть от увеличения количества тестирований. Конечно, если сделать один тест и попасть на здорового человека, то можно сказать, что заболеваемости нет. А если сделать тысячу тестов, то найдётся 100 заболевших и заболеваемость уже будет огромная. Важно также понять, что именно учитывается — количество заболевших или инфицированных», — сказал он.
Ранее в России было зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах за сутки.
Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 134 687.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавирусной инфекции, по этому показателю город вышел в мировые лидеры.