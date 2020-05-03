Вирусолог прокомментировал увеличение числа заражений COVID-19

Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с RT прокомментировал увеличение числа заражённых коронавирусной инфекцией в России.

«Рост числа может быть от увеличения количества тестирований. Конечно, если сделать один тест и попасть на здорового человека, то можно сказать, что заболеваемости нет. А если сделать тысячу тестов, то найдётся 100 заболевших и заболеваемость уже будет огромная. Важно также понять, что именно учитывается — количество заболевших или инфицированных», — сказал он.

Ранее в России было зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах за сутки.

Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 134 687.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавирусной инфекции, по этому показателю город вышел в мировые лидеры.