Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолёт вылетел из Пхукета в 16:28 мск 2 мая.
Прибывающих в аэропорту встречают сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации.
Ранее спецрейс с 12 жителями Амурской области прибыл из Шанхая в Благовещенск.
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