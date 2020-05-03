Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что самолёт вылетел из Пхукета в 16:28 мск 2 мая. Прибывающих в аэропорту встречают сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации. Ранее спецрейс с 12 жителями Амурской области прибыл из Шанхая в Благовещенск.