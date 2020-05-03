Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолёт вылетел из Пхукета в 16:28 мск 2 мая.

Прибывающих в аэропорту встречают сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации.

Ранее спецрейс с 12 жителями Амурской области прибыл из Шанхая в Благовещенск.

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