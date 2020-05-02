Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня

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Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня
  • Pixabay

«Запрет будет продлён в случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряжённой, поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки», — приводит РИА Новости слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Отмечается, что открытие средств размещения туристов будет возможно только после выполнения ими всех требований по обеспечению норм эпидемиологической безопасности.

На данный момент режим самоизоляции в Краснодарском крае действует до 12 мая.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи работает в ограниченном режиме.

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