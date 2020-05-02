СК возбудил дело по факту взрыва на плавбазе в Приморье
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
По информации следователей, на судне, которое находилось на территории АО «Приморский завод», предположительно, во время проведения сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси.
В результате произошедшего один человек погиб и ещё один госпитализирован с травмами.
Ранее сообщалось, что инцидент на плавбазе «Всеволод Сибирцев» не несёт угрозы судну.