СК возбудил дело по факту взрыва на плавбазе в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на плавбазе «Всеволод Сибирцев», в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

По информации следователей, на судне, которое находилось на территории АО «Приморский завод», предположительно, во время проведения сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси.

В результате произошедшего один человек погиб и ещё один госпитализирован с травмами.

Ранее сообщалось, что инцидент на плавбазе «Всеволод Сибирцев» не несёт угрозы судну.