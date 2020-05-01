В Москве скончались ещё 37 пациентов с коронавирусом
Ещё 37 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве. Об этом заявили в оперативном штабе столицы.
- РИА Новости
«В Москве скончались 37 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении.
Таким образом, число умерших в столице достигло 695.
За предыдущие сутки в Москве скончались 47 пациентов с COVID-19.
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