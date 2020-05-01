В Москве скончались ещё 37 пациентов с коронавирусом

Ещё 37 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве. Об этом заявили в оперативном штабе столицы.

РИА Новости

«В Москве скончались 37 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении. Таким образом, число умерших в столице достигло 695. За предыдущие сутки в Москве скончались 47 пациентов с COVID-19.