Захарова рассказала об отказе Навального общаться с ней напрямую

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своём Facebook заявила, что оппозиционер Алексей Навальный отказался общаться с ней напрямую в рамках запланированных дебатов.

По её словам, Навальный не захотел ни общаться с ней прямо, ни разговаривать по телефону.

«Общалась через Соболь. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова», — заявила она.

Захарова добавила, что представители оппозиционера начали «выставлять условия: об этом говорить можно, об этом не говорить». Также, по её словам, они начали «выставлять время: 2 минуты на то, 2 минуты на это».

Позже представитель МИД в своём Facebook объяснила, что хотела пообщаться с Навальным напрямую, но у него «всё только через помощников».

«Они ведут с тобой разговоры, а при этом его пресс-секретарь пишет в соцсетях, что, конечно, всё отменится, потому что Захарова сольётся. А я только и хочу пообщаться прямо!» — подчеркнула Захарова.

По её словам, помощники Навального также заявили, что тема для дебатов «может быть только одна». Она предложила модератору «хотя бы дистанционно с ней записать все вопросы, чтобы Навальный не боялся полемики». Захарова отметила, что на это «тоже не пошли».

«И вам, Алексей Анатольевич, с этим жить, вечно доказывая, что теперь вы готовы без цензуры, модератора и прямо. Мучайтесь своим позором. Теперь все знают, что такое ваши «дебаты» и как их режиссируют», — сказала она.

Ранее ожидалось, что дебаты между Захаровой и Навальным пройдут вечером 1 мая.