Жителя Башкирии осудят за пост с ложной информацией о COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на прокуратуру Башкирии.
Мужчина призывал местных жителей не ходить в больницу, поскольку оттуда якобы увезли врача с подозрением на COVID-19 в инфекционное отделение.
Как отметили в ведомстве, данные были ложными. Принято решение направить материалы в полицию для решения вопроса об административном наказании.
Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.