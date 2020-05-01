Жителя Башкирии осудят за пост с ложной информацией о COVID-19

Жителя Ишимбая осудят за пост с ложной информацией о коронавирусе.

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на прокуратуру Башкирии.

Мужчина призывал местных жителей не ходить в больницу, поскольку оттуда якобы увезли врача с подозрением на COVID-19 в инфекционное отделение.

Как отметили в ведомстве, данные были ложными. Принято решение направить материалы в полицию для решения вопроса об административном наказании.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.